Darum kommt riesiges Schulprojekt jetzt doch nicht

Margareten gilt als der am dichtesten besiedelte Bezirk Wiens. Und in diesem Stadtteil sollte eigentlich ab Herbst 2026 ein neuer Schulstandort entstehen. Doch daraus wird jetzt nichts. Geplant war, das alte Berufsschulgebäude in der Castelligasse nach dem Sommer umfassend zu sanieren und zu einer Volksschule sowie einer Schule für inklusive Pädagogik auszubauen. Kurz bevor die Baumaschinen anrollen, rudert die Stadt zurück und bläst den Bau wieder ab.