Darum kommt riesiges Schulprojekt jetzt doch nicht

Gesundheitsexperte zerlegt rote Wahlarzt-Pläne
„Reine Symbolpolitik“
Aufregung in Wien-Margareten: Die Stadt rudert zurück und sagt jetzt den Bau eines neuen Schulstandortes im Bezirk wieder ab – trotz wachsenden Bedarfs. Das steckt dahinter:
Margareten gilt als der am dichtesten besiedelte Bezirk Wiens. Und in diesem Stadtteil sollte eigentlich ab Herbst 2026 ein neuer Schulstandort entstehen. Doch daraus wird jetzt nichts. Geplant war, das alte Berufsschulgebäude in der Castelligasse nach dem Sommer umfassend zu sanieren und zu einer Volksschule sowie einer Schule für inklusive Pädagogik auszubauen. Kurz bevor die Baumaschinen anrollen, rudert die Stadt zurück und bläst den Bau wieder ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.