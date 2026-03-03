Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

EU-Land attackiert: Neutralität in der Zeitenwende

Kolumnen
03.03.2026 14:40
Kopf einziehen, wegducken und hoffen, zum Ernstfall nicht gefragt zu werden, werden wir das ...
Kopf einziehen, wegducken und hoffen, zum Ernstfall nicht gefragt zu werden, werden wir das durchhalten?(Bild: P. Huber)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz

Mit dem Angriff des Iran auf den zypriotischen Stützpunkt der Briten wird auch die EU-Beistandspflicht zum Thema. Was das für Österreichs Neutralität bedeutet, erläutert Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz.

0 Kommentare

Die Mullahs haben erstmals ein EU-Land, Zypern, angegriffen – dort wohl „nur“ den souveränen britischen Stützpunkt Akrotiri, aber Zypern ist Zypern. Es mag sich um einen Sonderfall handeln, doch er zeigt den grundlegenden Trend auf: In dem neuen Zeitalter des Faustrechts und des Kriegführens kommt auf Europa noch einiges zu – und damit auch auf Österreich.

Kolumnen
03.03.2026 14:40
