Dennoch Sorgen vor WM

„Bis jetzt spüren wir den Krieg nur beim Tanken“

Fußball International
04.03.2026 18:30
Gernot Thierschädl, Obmann des ÖFB-Fanclubs GLBG Crew mit Teamspieler Xaver Schlager.
Gernot Thierschädl, Obmann des ÖFB-Fanclubs GLBG Crew mit Teamspieler Xaver Schlager.
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

In welchem Bereich die ÖFB-Fanklubs vor der WM vorsichtig sind, was bei den Einreisemodalitäten befremdet, warum die Sorgen dennoch klein sind.



Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt auch die Fanklubs des Österreichischen Fußball-Bundes. Christian Wolfmayr, der mit den Red Hot Austrian Fans eine große Reise mit Aufenthalten in New York, San Francisco, San Jose, Las Vegas, Dallas, Oklahoma und Kansas City geplant hat, sagt: „Natürlich verfolgen wir alles genau. Würden wir jetzt in die USA reisen, hätten wir wahrscheinlich schon ein mulmiges Gefühl. Aber bis zur WM ist noch Zeit. Wir hoffen, dass sich bis dahin alles beruhigt hat.“

Fußball International
04.03.2026 18:30
