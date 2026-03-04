„Bis jetzt spüren wir den Krieg nur beim Tanken“

Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt auch die Fanklubs des Österreichischen Fußball-Bundes. Christian Wolfmayr, der mit den Red Hot Austrian Fans eine große Reise mit Aufenthalten in New York, San Francisco, San Jose, Las Vegas, Dallas, Oklahoma und Kansas City geplant hat, sagt: „Natürlich verfolgen wir alles genau. Würden wir jetzt in die USA reisen, hätten wir wahrscheinlich schon ein mulmiges Gefühl. Aber bis zur WM ist noch Zeit. Wir hoffen, dass sich bis dahin alles beruhigt hat.“