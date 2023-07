Eine junge Tirolerin und ihr Traum in Weiß

Hannah Hayn möchte Allgemeinmedizinerin werden. Als Hausärztin arbeiten - das ist ihr Traum. Die 19-Jährige wird - wenn ihr Plan aufgeht - in einigen Jahren zu jenen dringend notwendigen Fachkräften gehören, die die Versorgung in Tirol sichern. Noch steht Hayn am Beginn ihres Studiums. Dass sie die fordernde Ausbildung schafft, daran besteht kaum ein Zweifel. Denn die junge Tirolerin gehörte im Vorjahr zu den sechs besten Teilnehmern des Aufnahmetests für das Medizin-Studium im Innsbruck. Insgesamt traten in Tirol 2300 Bewerber an.