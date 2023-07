„Mehr Studienplätze lösen das Ärzteproblem nicht!“

Der Ansturm auf die Medizin-Universitäten ist ungebrochen. 2334 junge Erwachsene absolvierten am Freitag den Aufnahmetest in Innsbruck. Gleichzeitig wächst der Ärztemangel. In Tirol warnt man an der Uni jedoch vor noch mehr Studienplätzen. Der Ärztekammer-Präsident bringt eine andere Idee ins Spiel.