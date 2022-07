Ärztemangel? Am Willen zu studieren liegt’s nicht

Der Ärztemangel am Land und in bestimmten Fachrichtungen ist seit Jahren Dauerthema. Woran liegt’s? Am Willen zu studieren nicht! 2376 Bewerber ritterten am Freitag in der Messe Innsbruck um einen der 410 Studienplätze an der Tiroler Medizin-Uni. Die Politik will noch mehr Plätze. An der Uni ist man hingegen skeptisch.