Kardashian-Ex: Sozialstunden auf Wache des Vaters

Einer von tausenden

Bis dato nicht allzu ungewöhnlich, die Feuerwehrwache, in der er diese absolvieren soll, ist ihm allerdings bekannt. Hier arbeitete nämlich bereits sein Vater, Scott Davidson, bis zum 11. September 2001. Er verstarb damals, wie tausende andere Menschen, beim Versuch, die Flammen der eingestürzten Zwillingstürme in New York zu löschen.