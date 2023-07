Hunde und Katzen suchen (neue) Herzensmenschen!

Gefunden

wurde dieses verletzte, weibliche Kätzchen am 19. Juli in Bad Häring in der Nähe des Sägewerks. Die hübsche Samtpfote ist leider nicht gechippt. Wer kennt sie oder kann Hinweise zu ihrem Besitzer geben? Informationen erbeten an das Tierheim Wörgl unter der Telefonnummer: 0664/8495351.