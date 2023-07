Wenn Facebook vor der Radarkontrolle warnt

„Auf der A 12 vor dem Roppener Tunnel in Richtung Landeck wird geblitzt.“ So oder so ähnlich lauten die Warnungen, die Mitglieder einschlägiger Facebook-Gruppen beinahe jeden Tag, manchmal mehrmals, bekommen. Nicht nur über Facebook, sondern auch über WhatsApp informieren sich Verkehrsteilnehmer gegenseitig – und zwar hauptsächlich über mobile Verkehrskontrollen der Polizei.