2,6 Millionen Euro für die Kraft der Sonne

Fortlaufende Investitionen in den Elektro-Fuhrpark

Rund 2,6 Millionen Euro nimmt die Pfeifer Group dafür in die Hand. Doch damit nicht genug: Auch bei der Mobilität wird nach Möglichkeit auf umweltfreundliche Maßnahmen gesetzt. So wird einhergehend mit der Solar-Offensive der Elektrofuhrpark erweitert. Allein in diesem Jahr wurden für den Standort in Imst sechs neue E-Dienstfahrzeuge sowie drei neue E-Poolfahrzeuge erworben. Zudem kommen auf dem Werksgelände zahlreiche E-Gabelstapler zum Einsatz.