Video-Wettbewerb: Den besten Job präsentieren

Mit einer neuen Aktion versucht die Hoteliersvereinigung, Personal, speziell Praktikanten, zu bekommen. Beim Video-Wettbewerb „bestpraktikum“ sind Tourismusschüler, die gerade ihr Praktikum machen, aufgerufen Videobeiträge auf Instagram zu stellen, in denen Spaß an der Arbeit, Betriebsklima oder Erfahrungen filmisch dargestellt werden. „Jugendliche sollen Jugendlichen auf Augenhöhe in ihrer Sprache und auf ihren Kanälen die Vorzüge der Branche näherbringen“, erklärt Generalsekretär Markus Gratzer. Für die besten Videos gibt es auch Preise wie iPhones oder Urlaube in Explorer-Hotels.