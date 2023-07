Geschäftslokale mithilfe von „Dating-App“ beleben

Mitmachen müssen aber auch die privaten Hausbesitzer, in deren Immobilie sich das Lokal befindet. Acht der betroffenen 25 sind in das Projekt bereits eingestiegen, das erste Lokal, das „freigeschalten“ wird, ist der ehemalige DM am Hauptplatz, wo die 250 Quadratmeter seit fünf Jahren leer stehen. Auch kleinere Lokale (ab 30 m²) suchen einen neuen Partner.