Elefanten stören Hochzeit - Brautpaar muss fliehen

Eine Dorfhochzeit in der Region Jhargram in Westbengalen wurde abrupt beendet, als uneingeladene, vierbeinige Gäste am Ort des Geschehens eintrafen. Tanmoy Singha und Mampi Singha hatten gerade den Bund fürs Leben geschlossen und wollten sich gemeinsam mit Familienmitgliedern und vielen Freunden gerade zum Festmahl niederlassen, als die Herde auftauchte. Braut und Bräutigam flohen mit dem Motorrad!