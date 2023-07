„Seit unserer Hochzeit unterdrückt er mich“

„Es tut mir so leid, dass ich meiner Frau das Herz gebrochen und ihr wehgetan habe. Aber am 1. Juli konnte ich mich nicht beherrschen. Ich schäme mich und es ist mir peinlich.“ Die Rede ist von einer Ohrfeige, die der 42-Jährige der Gattin an jenem Tag verpasst hat. Der Grund: Seine Frau sei aufgrund der finanziellen Situation unzufrieden gewesen, so der zweifache Familienvater, der immer wieder betont, alles andere als gefährlich zu sein.