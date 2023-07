Schuler matcht sich mit den Assen aus dem Mösle

Dort trifft die Hörbranzerin auf alle Favoritinnen - teils alte Bekannte. So matchte sie sich in den letzten beiden Jahren etwa mit der Lokalmatadorin Sara Vanninen und der Niederländerin Sofie Dokter beim Mösle-Meeting. Die Finnin stellte dort diesen Mai mit 6391 Punkte eine neue persönliche Bestmarke auf, wurde ausgezeichnete Vierte. Und auch Dokter begeisterte heuer in Götzis, schaffte es mit 6321 auf Rang sieben. Zudem ist heute auch die Lettin Kristine Blazevica mit dabei - sie schnappte sich 2018 in Györ direkt vor Schuler U18-EM-Silber.