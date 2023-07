Sie lassen die Bühne beben

Raffiniert setzt Childs in ihrer kunstvoll ausbalancierten 75-Minuten-Choreografie - es tanzt das MP3 Dance Project Rom - Elemente zusammen: neoklassisch minimalistischen Tanz in ständig wechselnder Geometrie, kapriziöse venezianische Commedia dell’arte, eine wilde (Film-)Jagd der Büffel, einen Leoparden auf der Jagd. Und da spürt man, was Childs vermitteln will, wenn sie Nijinsky rezitiert: „Ich will Erdbeben, weil ich weiß, dass Erdbeben atmen“ Childs & Wilson lassen die Bühne beben.