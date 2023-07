Staudamm in Vermont droht zu bersten

Waldbrände in Kanada, Hitzewelle in Arizona

Von anderen Wetterextremen sind der Südwesten der USA und Kanada betroffen. In der Stadt Phoenix in Arizona werden Temperaturen von knapp 50 Grad befürchtet und Kanada erlebt eine beispiellos schwere Waldbrandsaison. Die dichten Rauchschwaden hüllten zuletzt sogar eine Reihe von US-Großstädten wie New York und Chicago ein.