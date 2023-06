Kanada-Rauch zieht jetzt auch über Österreich

„Heute werden die kanadischen Waldbrand-Aerosole in Vorarlberg eintreffen und sich bemerkbar machen“, sagte Nikolas Zimmermann von der privaten Wetterstation Ubimet am Mittwochabend im Gespräch mit der „Krone“. Und weiter: „Der Schwerpunkt in Österreich wird am Freitag sein, vor allem im Westen der Alpenrepublik. Am Samstag dann auch in Wien und Umgebung.“