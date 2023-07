Heiß, heißer, Hitzekuppel: Extremwetter in den USA

Über dem US-Bundesstaat New Mexico entsteht gerade eine solche Hitzekuppel, wie amerikanische Meteorologen berichten. Bis zum Wochenende wird sich der Backofen von Kalifornien bis in die Südstaaten erstrecken und 50 Millionen Menschen betreffen. US-Bürger werden dazu aufgerufen, ihre eigenen vier Wände möglichst nicht zu verlassen. Im Laufe der Woche werden die Temperaturen in Teilen von Los Angeles bis auf 44 Grad hochschießen.