1000 Euro weniger Pension für Frauen in Vorarlberg

Die aktuellen Zahlen sind alarmierend! Bereits am 11. Juli haben Männer in Vorarlberg so viel Pension auf dem Konto wie Frauen erst am Jahresende. Der eklatante Unterschied wird in Zahlen ausgedrückt noch deutlicher: Während Männer im Schnitt 2129 Euro monatliche Pension erhalten, sind es bei Frauen nur 1123 Euro - also um 47,3 Prozent weniger. In keinem anderen Bundesland ist die Schere so groß. Im Vergleich: Österreichweit beträgt der Unterschied 40,5 Prozent.