Misstöne bei Schwarz-Blau wegen Jugendkriminalität

Die Frage, wie mit minderjährigen Wiederholungstätern verfahren werden soll, sorgt jetzt für Unruhe in der schwarz-blauen Koalition in OÖ. Denn dass die ÖVP mit Ausflügen in Gefängnissen unter 14-Jährige abschrecken will, bringt ihr vom Koalitionspartner einen Rüffel ein. Die FPÖ steht in dieser Sache aber völlig alleine da.