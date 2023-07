Ausflug ins Gefängnis soll unter 14-jährige warnen

Strafen für Eltern, die sich nicht kümmern

Auffälligen Strafunmündigen könnte etwa bei Führungen Einblicke in eine Haftanstalt gegeben werden. Noch intensiver sollte unter 14-jährigen Kriminellen und Gewalttätern nahegebracht werden, was auf sie zukommt, wenn sie so weitermachen – etwa im Zuge von begleiteten Betreuungsstunden, die sie in einer Haftanstalt verbringen müssen. Und für Eltern solcher Kinder, die sich nicht kümmern, müsse es Strafen geben.