13-Jähriger prahlt im Internet mit seinen Taten

RIP – „Rest in Peace“, also auf Deutsch „Ruhe in Frieden“ – mit diesen Buchstaben kommentierte der 13-jährige Problem-Teenager zynisch ein Foto. Es zeigt den mutmaßlich von ihm und einem 18-jährigen Freund am 9. April bei einer Werkstatt in Ried/Traunkreis gestohlenen und bei einer Spritzfahrt demolierten, knapp 620 PS starken BMW M4. Der 18-jährige Verdächtige, der auch einen anderen BMW gestohlen haben soll, sitzt in Linz in U-Haft. Die beiden Beschuldigten zeigten sich laut Auskunft der Polizei beim Verhör geständig.