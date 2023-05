Serientäter (13) schickt Einbruchsopfer ein Smiley

Für einen Netflix-Trailer wäre es nicht spannend genug, gefilmt wurde der Coup dennoch, wenn auch nur von einer Überwachungskamera: Drei Burschen marschieren am Dienstag, dem 16. Mai, um 1.31 Uhr früh relativ gemütlich in das Firmenbüro des Autohändlers Hakan Sizek (31) in Leonding.