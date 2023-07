Ein „Sponsor“ für die Höhlen vom Dobratsch

Das klingt erstmal kurios, aber L‘Occitane en Provence hat die Österreich-Zentrale in Villach, wo Geschäftsführerin Elisabeth Hajek auch lebt. Und so ergab sich ein Sponsoring für die Dobratsch-Höhlenforschung in Höhe von 100.000 Euro. Zu erforschen gibt es genug, denn der Dobratsch gilt als der höhlenreichste Berg Kärntens mit 200 Höhlen bis zum 700 Meter langen Eggerloch.