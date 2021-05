Höhlen: Wir zeigen Euch das Innere des Dobratsches

Immer tiefer in den Berg hinein

Doch Peer ist ein Vollprofi und weiß, was er tut: „Unerfahrenen würde ich nicht raten, allein in eine Höhle einzusteigen, die Gefahren sind zu groß. Besser ist es, Kontakt zu den Höhlenvereinen wie den Naturwissenschaftlichen Verein Karst- und Höhlenforschung oder den Verein für Speläologie Villach sowie dem Österreichischen Tourismusklub zu suchen.“ Und so kriecht Peer voran und ich hinterher - immer tiefer in den Berg hinein. Mal stehen wir in Räumen, so groß wie Hallen, dann heißt’s wieder ausatmen, um durch ein enges Loch zu schlüpfen. Peer schätzt, dass es in Kärnten 100 bis 150 Höhlenforscher gibt - inklusive einer eigenen Höhlenrettung.