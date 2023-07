Tiroler Landtag: Jetzt 86 Tage Aufführungs-Pause!

300 schriftliche Anfragen an die Regierung

In Summe hat die Opposition im Vorfeld des Juli-Landtages mehr als 300 schriftliche Anfragen an die Regierung gestellt. Diese wurden teils ohne auszufiltern an alle Regierungsmitglieder verschickt. Ist ja auch viel lustiger, wenn etwa Agrarlandesrat Josef Geisler (ÖVP) nach Lösungen zum Thema „Medikamentenengpass bekämpfen“ gefragt wird oder Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) Antworten auf die Frage „Wie groß ist das Interesse an den Tiroler Landarztstipendien“ liefern soll.