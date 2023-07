Promis zu Gast beim Festival Schloss Weitra

„Im weißen Rössl am Wolfgangsee“, „Was kann der Sigismund dafür, daß er so schön ist?“, „Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein“, „Es muß was Wunderbares sein“, „Es ist einmal im Leben so“, „Zuschau’n kann i net“ und viele mehr - einen Ohrwurm haben die Besucher nach der Premiere der musikalischen Komödie „Im weißen Rössl“ bestimmt. Am Freitag feierte die Rösslfassung für das Schloss Weitra Premiere.