Roboter versichern: Haben keine Rebellion geplant!

Menschenähnlich aussehende Roboter haben Journalisten bei einer Pressekonferenz in Genf beruhigt: Es sei keine Rebellion geplant und Künstliche Intelligenz (KI) bringe am meisten in der Kooperation mit Menschen. Die Maschinen vermögen beruhend auf ihnen eingegebenen Informationen auf Fragen von Reportern innerhalb von Sekunden ziemlich sinnvolle Antworten zu geben, wie sie am Freitag in Rahmen einer Technikmesse demonstrierten.