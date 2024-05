Reus nach Finaleinzug: „Sonst wäre es scheiße“

Bevor Marco Reus dem BVB in wenigen Wochen Lebewohl sagen wird, darf er in schwarz-gelb noch einmal auf der größten Fußball-Bühne Europas spielen. Was der 34-Jährige sowie ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer nach dem Halbfinal-Erfolg gegen PSG zu sagen hatten, erfahren Sie hier.