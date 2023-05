Was sagt die KI selbst dazu?

Und was sagt eine Künstliche Intelligenz selbst zu der potenziellen Gefahr, die von ihr ausgeht? krone.at hat kurzerhand bei dem von OpenAI entwickelten Chatbot ChatGPT nachgefragt, ob es die Menschheit vernichten will. Die KI beruhigt: Sie habe „keine Absichten, Wünsche oder die Fähigkeit“, irgendeiner Form von Leben Schaden zuzufügen. Als Sprachmodell sei es dazu da, Informationen bereitzustellen und bei verschiedenen Aufgaben zu helfen. „Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass KI ein von Menschen geschaffenes und kontrolliertes Werkzeug ist, dessen Auswirkungen auf die Welt letztlich davon abhängen, wie es von Einzelpersonen und der Gesellschaft genutzt wird“, so der Chatbot im Gespräch (siehe Screenshot).