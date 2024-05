Deutscher Chipriese Infineon legt Sparprogramm auf

Ziele bereits im Februar gekappt

Das Unternehmen, das in Österreich unter anderem mit einem großen Werk in Villach in Kärnten vertreten ist, hatte erst im Februar seine Ziele gekappt und zu dem Zeitpunkt noch eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte vorhergesagt. Hanebeck sagte nun, viele Endmärkte entwickelten sich konjunkturbedingt schwach.