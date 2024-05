„Sturm ist in Klagenfurt herzlich willkommen“

Noch ein Sieg, und Sturm ist der Meistertitel nicht mehr zu nehmen – alle anderen Varianten seien an dieser Stelle „Rechenkünstlern“ überlassen. Es wäre dies der größte sportliche Triumph der Grazer seit Jahren. Das bis dato einzige Double holten sich die Schwarz-Weißen nämlich unter dem unvergessenen Ivica Osim in der Saison 1998/99. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer ist nun also nur noch maximal drei Punkte vom fixen Einzug in die Champions League entfernt.