Neue Sperren auf der A10, altes Chaos in Gemeinden

„Zu Christi Himmelfahrt enden die Ausflüge auf der Autobahn im Stau“ – sind sich Verkehrsclubs sicher. Schon am Mittwoch ist ab dem frühen Nachmittag auf der Tauernautobahn (A10) mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und stundenlangen Wartezeiten zu rechnen. Der Reiseverkehr in den Süden rollt wieder an. Die Tunnelbaustelle zwischen Golling und Werfen sowie die Blockabfertigung bei den fünf Tunneln wird erneut zum Hindernis für Autofahrer.