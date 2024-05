„SpongeBob-Gate“ wird zu Aufreger im Abstiegskampf

Erinnerungen an 2022

Müssen die Lustenau-Fans am Samstag ebenso bange auf das Innsbrucker Tivoli blicken wie der Tentakel auf die SpongeBob-Welt? Denn nicht nur bei Verschwörungsliebhabern stellt sich die Frage: Machen die zwei Klubs am Samstag im direkten Duell gemeinsame Sache und einigen sich auf ein Remis? Dann wäre Altach gerettet, die Austria definitiv abgestiegen und Wattens täte der Punkteverlust nicht allzu weh. Zumal die WSG schon 2022 im letzten Spiel in der Cashpoint-Arena mit einem B-Team anreiste, die Hausherren mit 2:1 gewannen und die Admira am Ende absteigen musste.