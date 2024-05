Xtreme 4: Wie gut klingt JBLs „Sweetspot“-Speaker?

Mit 70 Watt RMS-Leistung ist der Xtreme 4 der zweitmächtigste mobile Lautsprecher im JBL-Sortiment – nur das Sieben-Kilo-Monstrum Boombox 3 ist leistungsfähiger, aber nur noch eingeschränkt mobil. Der Xtreme 4 peilt somit einen „Sweetspot“ an und will hohe Hi-Fi-Leistung mit einem immer noch gut transportierbaren Formfaktor kombinieren. Sogar künstliche Intelligenz soll an Bord sein, verspricht JBL. Allerdings ist das neueste Modell aus der Xtreme-Reihe mit einem Straßenpreis von 350 Euro auch deutlich teurer als das alte. Ob sich der Aufpreis lohnt, erfahren Sie im Test.