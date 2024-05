Benko-Vertraute errichteten „Immo-Schattenreich“

Gläubiger könnten „Parallelreich“ ins Visier nehmen

Dieses „Parallelreich“ sei bisher vom Signa-Chaos vollkommen unberührt geblieben. „Das könnte sich aber bald ändern“, schreibt das „Handelsblatt“ und deutet an, dass Gläubiger mittlerweile auch zwei Firmenzweige der Laura Privatstiftung ins Visier genommen hätten. Ein Name taucht im Zuge der Recherchen immer wieder auf: „Unterschriften-August“ Marcus Mühlberger, über den krone.at schon mehrfach berichtete. Der 61-Jährige war einst Finanzchef der Raiffeisen Bank. 2003 heuerte der Österreicher bei der Signa Holding an und stieg rasch zu einem der mächtigsten Männer in Benkos Reich auf. Er soll in mehr als 100 Firmen Geschäftsführer oder Gesellschafter sein – und eben auch in die Laura Privatstiftung involviert sein, was viele Investoren als möglichen Interessenskonflikt werten könnten.