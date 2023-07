Wirbel um Weinfest: Standort als Streitpunkt

Soll das Weinfest Wine & more, das seit 14 Jahren stattfindet, vom Unteren Hauptplatz in den Bürgerlustpark abwandern? Diese Frage ist noch nicht geklärt. „Das ist derzeit großes Thema, es gibt leider immer wieder kleinere Probleme mit Fieranten, die bei Festen am Markttag ihren Stand wechseln oder gar früher abbauen“, sagt Wirtschaftsverein-Obmann Karl Kräuter. Meist wird es nämlich zeitlich mit dem Aufbau von Technik und Zelten viel zu knapp!