Ältere mit Gesundheitssystem in OÖ zufrieden

Frau Sch. ist 83 Jahre alt. Beim Hausarzt war die rüstige Linzerin in den letzten 40 Jahren nie, was jetzt zum Problem wurde. Denn als sie massive Probleme am Bewegungsapparat bekommt, muss sich ihr Sohn erst mühsam um einen Termin bemühen, weil alle Hausärzte in der nahen Wohnumgebung keine neuen Patienten mehr aufnehmen.