Heiße Diskussion um zahlreiche Baustellen

Etwas lösungsorientierter waren die NEOS in Person von Johannes Gasser unterwegs. „Der eklatante Fachkräftemangel trifft nicht nur den Bereich, für den die öffentliche Hand zuständig ist“, bemerkte er. Lösungen seien gefragt - etwa in Form einer steuerlichen Entlastung für jene, die mehr oder länger arbeiten wollen. „Wir brauchen ein neues Pensionssystem, das Sozialsystem muss als Sprungbrett in die Arbeit dienen, die Kinderbetreuungsangebote müssen weiter ausgebaut und das Zuwanderungssystem überdacht werden“, forderte er.