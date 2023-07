Kulinarische Elite kocht im Sommer auf

Wer vorbeischauen will, sollte sich einen Tisch reservieren. Diesmal sind immerhin 25 „Gault Millau Hauben“, 25 „Falstaff Gabeln“ und sieben „Top Chefs bei Rolling Pin“ vertreten. Die 22 Köche machen den Hauptplatz damit zu einer richtigen „Piazza Gourmet“. Im Vordergrund stehen dabei regionale Produkte. Gekocht wird übrigens in eigens gebauten, historischen, vier Quadratmeter großen Biedermeier-Pavillons. An der „Bar de luxe“ gibt’s passende heimische Getränke, die man direkt neben der Liebburg auf der Terrasse genießen kann.