Ärger über Wasser in Kellerabteile: „Alles kaputt“

„Das ist eine Unverfrorenheit, die sich hier abspielt“, sagt Herr M. Der Pensionist hat sich im Vorjahr eine Wohnung in einem neu errichteten Wohnkomplex in Eisenstadt gekauft. Die Freude wurde aber bald getrübt. Laut seinen Angaben ist wiederholt einige Zentimeter hoch Wasser im Keller gestanden, wenn es geregnet hat. Zumindest im April und Mai sei dies der Fall gewesen. Informiert sei er nicht worden. „Wenn man nicht selbst in den Keller geht und das Wasser sieht, weiß man von nichts.“