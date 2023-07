Mieter von gemeinnützigen Wohnungen sind happy

Zufriedenere Mieter in gemeinnützigen Wohnungen

Zur Erhebung des Index wurden zwischen 22. Mai und 9. Juni 1.000 AK-Mitglieder vom IFES-Forschungsinstitut befragt. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die generelle Wohnzufriedenheit unter jenen Personen, die im Eigentum leben, am höchsten ist. An zweiter Stelle folgen die Mieter von gemeinnützigen Wohnungen. Die AK führt das auf im Vergleich zu Wohnungen am privaten Wohnungsmarkt geringere finanzielle Belastungen, bessere Heizung- und Wärmedämmung sowie mehr Sicherheit durch unbefristete Mietverträge zurück. „Wohnen gehört seit Jahren zu den top drei Zukunftssorgen der Oberösterreicher“, erklärt Stangl.