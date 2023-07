Ampel bei Elisabethinen: Sicherer über die Straße

Sicher von einer Seite auf die andere zu kommen, das wird in der Völkermarkter Straße beim Elisabethinen-Krankenhaus in Klagenfurt oft zur Herausforderung. Denn wenn man dort vom Eingang zum gegenüberliegenden Parkplatz gehen möchte, gibt es keine Ampelanlage, die den Verkehr auf der stark befahrenen Straße regelt. Deshalb wird dort noch heuer eine Druckknopf-Ampel für Fußgänger installiert. „Damit wird eine sichere Überquerung gewährleistet. Noch in der zweiten Jahreshälfte soll die Ampel stehen!“, bestätigt Volker Bidmon, Chef der Straßenbauabteilung des Landes.