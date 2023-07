Luxuslabel Chanel schickte Hund über den Catwalk

Für das französische Modehaus Chanel ist das Seine-Ufer in Paris zu einem riesigen Laufsteg geworden. An der Anlegestelle der berühmten Pariser Bateaux Mouches zeigten Models am Dienstag die von Blumen und Pariser Chic inspirierte Haute-Couture-Kollektion für die kommende Herbst-Winter.-Saison.