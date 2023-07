Konjunktur-Prognose: „Stecken in Flaute fest“

„Die Stagflation, also die Verbindung von geringem Wirtschaftswachstum in Kombination mit hoher Inflation hält auch für den Rest des Jahres an“, erläuterte am Montag WK-Präsident Christoph Walser – flankiert von LH Anton Mattle und Wirtschafts-LR Mario Gerber. Das Wirtschaftswachstum liege mit 1,3 bis 1,5 Prozent über dem österreichischen Schnitt, wurde betont. Nach dem erfolgsverwöhnten Jahr 2022 mit 7,5% Wachstum schmerzt der Einschnitt aber schon, zumal auch für 2024 keine wesentlichen Änderungen zu sehen sind.