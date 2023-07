„Motor Doskozil“: So will SPÖ näher an Menschen

Die Kommunisten haben zuletzt überraschende Erfolge gefeiert - soll sich die SPÖ auf die linken Spektren konzentrieren?

Es geht nicht um links oder rechts, sondern um Glaubwürdigkeit. Die Menschen spüren, ob du kämpfst und authentisch darin bist. Ich will klar sagen, was Sache ist und für wen wir eintreten. Das müssen wir in Zukunft stärker machen. Denn die Regierung lässt die Leute im Stich. Es geht auch um Empathie. Wenn wie bei Kika/Leiner 1300 Menschen auf der Straße stehen, dann kann man nicht achselzuckend wegschauen. Wir tun das als Sozialdemokraten eben nicht. Wir haben vom ersten Tag an gesagt: So geht man nicht mit Menschen um.