Sandra Hesch: „Für die, denen es nicht gut geht“

Sandra Hesch zeigt mit ihrer neuen Single „Warum du“, dass ihre Musik viel mit dem echten Leben zu tun hat. Die oberösterreichische Sängerin, die heuer auch beim Linzer „Krone“-Fest begeisterte, widmet den Song einem der wichtigsten Menschen in ihrem Leben und macht einen Schicksalsschlag zum Thema, wie sie im „Krone“-Talk sagt.
Sandra Hesch ist eine der interessantesten jungen österreichische Singer-Songwriter und ein Social‑Media‑Star.
Die gebürtige Mühlviertlerin, die in Wien zu Hause ist, hat den Anspruch, dass sie anderen Mut geben will. Schonungslos verarbeitet sie Herzschmerz, Selbstzweifel, mentale Gesundheit, sexuelle Übergriffe und Essstörungen zu einer Musik, die wirklich tief geht. Mit Hits wie „People Pleaser“ rockte sie eindrucksvoll die Bühne beim Linzer „Krone“-Fest 2025, das Debütalbum „Immer da“ hatte sie bereits mit dabei.
Neue Single als Gegenstück zu Happysongs
Am Ende des erfolgreichen Jahres meldet sie sich noch einmal mit der neuen Single „Warum du?“. Hesch widmet den Song einem der wichtigsten Menschen in ihrem Leben, bei dem eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde. Die „Krone“ fragt nach.
Alle müssen gehört werden
„Es handelt sich um einen Schicksalsschlag in meinem engen Familienkreis. Die genaue Person möchte ich nicht verraten“, sagt Hesch im „Krone“-Talk. „Ich bringe diesen Song genau jetzt in der Vorweihnachtszeit zwischen all den ‘happy Weihnachtssongs‘, um jenen Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, das Gefühl zu geben gehört zu werden.“
Was wollen Sie damit aufzeigen?
„Dass man nicht im Stillen leiden muss, nur weil gerade Vorweihnachtszeit ist.“ Und was konnten Sie mit dem Song verarbeiten? „Im Songtext geh‘ ich sehr auf die Verzweiflung ein, die man als Angehörige oder Angehöriger verspürt, wenn ein Herzensmensch stirbt oder einen Schicksalsschlag erleidet. Diese Gefühle dürfen auch an Weihnachten Platz haben, sie dürfen gezeigt – und vor allem gefühlt – werden!“
Blick ins neue Jahr: Sandra Hesch startet im Mai 2026 ihre zweite Tour durch Österreich und Deutschland. Das Motto: „LIEBLING(s)TOUR“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.