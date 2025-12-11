Sandra Hesch: „Für die, denen es nicht gut geht“

Was wollen Sie damit aufzeigen?

„Dass man nicht im Stillen leiden muss, nur weil gerade Vorweihnachtszeit ist.“ Und was konnten Sie mit dem Song verarbeiten? „Im Songtext geh‘ ich sehr auf die Verzweiflung ein, die man als Angehörige oder Angehöriger verspürt, wenn ein Herzensmensch stirbt oder einen Schicksalsschlag erleidet. Diese Gefühle dürfen auch an Weihnachten Platz haben, sie dürfen gezeigt – und vor allem gefühlt – werden!“

Blick ins neue Jahr: Sandra Hesch startet im Mai 2026 ihre zweite Tour durch Österreich und Deutschland. Das Motto: „LIEBLING(s)TOUR“.