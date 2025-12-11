EU-Doppelschlag gegen Umwelt und Vielfalt

Während die EU offiziell den Schutz von Biodiversität und Gesundheit betont, werden gleichzeitig Entscheidungen getroffen, die genau diese Ziele untergraben. Es geht hier nicht um ideologische Detailfragen, sondern um grundlegende Prinzipien: Transparenz in der Risikobewertung, Schutz von Vielfalt und bäuerlicher Freiheit sowie die Verantwortung gegenüber Konsumenten und Umwelt.