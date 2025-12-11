Cannabisplantagen in Wiener Heurigenort entdeckt

Ein unscheinbares Gartenhaus entpuppte sich nach einer Hausdurchsuchung als lukratives Drogenlabor. Nach wochenlangen Ermittlungen schlugen Beamte des Landeskriminalamtes Wien in Floridsdorf zu und deckten damit eine mutmaßliche Cannabisbande auf. Ein 64-jähriger Albaner tappte den Ermittlern in Floridsdorf zuerst in die Falle – sein Rucksack war voll mit verdächtigem Werkzeug und Kabeln, wie sie etwa in Cannabisaufzuchten oftmals eingesetzt werden.