Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Männer in Haft

Cannabisplantagen in Wiener Heurigenort entdeckt

Wien
11.12.2025 13:16
Das tatverdächtige Trio soll in Stammersdorf zwei geheime Cannabisplantagen betrieben haben ...
Das tatverdächtige Trio soll in Stammersdorf zwei geheime Cannabisplantagen betrieben haben (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)

Nach wochenlanger Beobachtung sprengten Wiener Beamte eine mutmaßliche Cannabisbande: In Wien-Stammersdorf fanden sie zwei riesige professionelle Aufzuchten mit 2190 Pflanzen – drei Tatverdächtige wurden festgenommen und landeten in Haft.

0 Kommentare

Ein unscheinbares Gartenhaus entpuppte sich nach einer Hausdurchsuchung als lukratives Drogenlabor. Nach wochenlangen Ermittlungen schlugen Beamte des Landeskriminalamtes Wien in Floridsdorf zu und deckten damit  eine mutmaßliche Cannabisbande auf. Ein 64-jähriger Albaner tappte den Ermittlern in Floridsdorf zuerst in die Falle – sein Rucksack war voll mit verdächtigem Werkzeug und Kabeln, wie sie etwa in Cannabisaufzuchten oftmals eingesetzt werden.

Beamte stürmten geheime Plantage
Die Polizei überprüfte die angemeldeten Adressen des 64-Jährigen und entdeckte so zwei Grundstücke im Wiener Heurigenort Stammersdorf. Bei einer von der Staatsanwaltschaft genehmigten Hausdurchsuchung stürmten die Beamten eines der Grundstücke und erwischten dort zwei Männer auf frischer Tat: einen 34-jährigen Rumänen und einen gleichaltrigen Albaner. In den Räumen entdeckten die Ermittler professionell verkabelte Aufzuchten mit Ventilatoren, Lampen und Abzugsrohren sowie umfangreiches Werkzeug.

Trio schwieg zu Tatvorwürfen
Insgesamt standen dort 2190 Cannabispflanzen in voller Blüte – 15,8 Kilogramm wurden durch die Beamten sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Das tatverdächtige Trio verweigerte jede Aussage. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
1° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
3° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
2° / 11°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
0° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Mehr Wien
Das steckt dahinter
Sichtung in Wien? Verwirrung um Elch „Emil“ 2.0
Drei Männer in Haft
Cannabisplantagen in Wiener Heurigenort entdeckt
Sozialwirtschaft-KV
Freizeitpädagogen an Wiener Volksschulen streiken
Polizist verletzt
Nächtliche Attacke in Fast-Food-Restaurant
Traurige Nachrichten
17-jähriger Tiger in Schönbrunn eingeschläfert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf