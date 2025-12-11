Cannabisplantagen in Wiener Heurigenort entdeckt

Nach wochenlanger Beobachtung sprengten Wiener Beamte eine mutmaßliche Cannabisbande: In Wien-Stammersdorf fanden sie zwei riesige professionelle Aufzuchten mit 2190 Pflanzen – drei Tatverdächtige wurden festgenommen und landeten in Haft.
Ein unscheinbares Gartenhaus entpuppte sich nach einer Hausdurchsuchung als lukratives Drogenlabor. Nach wochenlangen Ermittlungen schlugen Beamte des Landeskriminalamtes Wien in Floridsdorf zu und deckten damit eine mutmaßliche Cannabisbande auf. Ein 64-jähriger Albaner tappte den Ermittlern in Floridsdorf zuerst in die Falle – sein Rucksack war voll mit verdächtigem Werkzeug und Kabeln, wie sie etwa in Cannabisaufzuchten oftmals eingesetzt werden.
Beamte stürmten geheime Plantage
Die Polizei überprüfte die angemeldeten Adressen des 64-Jährigen und entdeckte so zwei Grundstücke im Wiener Heurigenort Stammersdorf. Bei einer von der Staatsanwaltschaft genehmigten Hausdurchsuchung stürmten die Beamten eines der Grundstücke und erwischten dort zwei Männer auf frischer Tat: einen 34-jährigen Rumänen und einen gleichaltrigen Albaner. In den Räumen entdeckten die Ermittler professionell verkabelte Aufzuchten mit Ventilatoren, Lampen und Abzugsrohren sowie umfangreiches Werkzeug.
Trio schwieg zu Tatvorwürfen
Insgesamt standen dort 2190 Cannabispflanzen in voller Blüte – 15,8 Kilogramm wurden durch die Beamten sichergestellt. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Das tatverdächtige Trio verweigerte jede Aussage.
